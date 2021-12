Gleichstellung als Koalitionsziel : Der schöne Schein der Ampel-Koalition

Demonstrierende setzen sich am 1. Mai in Berlin für Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern ein. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE/Vladimir Menck/SULUPRESS.DE

Meinung Berlin SPD, Grüne und Liberale wagen einen neuen Aufbruch zu mehr Gleichstellung – von Frauen, Migranten, Menschen mit anderer sexuellen Orientierung oder Menschen mit Behinderung. Das ist sinnvoll. Allerdings setzt die Ampel oft auf die falschen Instrumente.

Gleichstellung ist einer der zentralen Begriffe des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP. In der schriftlichen Fassung kommt das Wort 16 Mal vor. Das Wort Gleichberechtigung findet sich hingegen kein einziges Mal. Ist das Zufall? Gleichberechtigung bedeutet, dass jeder und jede unabhängig von irgendeiner Gruppenzugehörigkeit die gleichen Rechte besitzt, dass diesen Personen grundsätzlich alles offensteht. Das Grundgesetz garantiert diesen Zustand – Regierung und Parlament sollen es mit Leben füllen.

Die Ampel-Koalition – vor allem SPD und Grüne – wollen mehr. Sie streben an, dass es auch auf der Gruppenebene keine Unterschiede mehr gibt – zwischen Frauen und Männern, Homo- und Heterosexuellen, Migranten und Einheimischen, Behinderten und Nicht-Behinderten. Das ist Gleichstellung. Danach sollen sich Männer und Frauen die Erziehungs- und Hausarbeit ebenso wie die Erwerbstätigkeit gleichmäßig aufteilen. Was Kinderwunsch oder Familienplanung betrifft, sollen Regenbogenfamilien genauso die Norm sein wie Eltern mit unterschiedlichem Geschlecht. Migrantinnen und Migranten sollten bei Bildungsabschlüssen oder in Führungspositionen den gleichen Anteil einnehmen wie Personen, die schon seit mehreren Generationen im Land sind.

Die Ziele der Gleichstellung sind grundsätzlich in Ordnung und zu begrüßen. Sie „beweisen“ statistisch, dass eine echte Gleichberechtigung existiert. Wenn Frauen in Parlamenten oder in Chefetagen unterrepräsentiert sind, besteht der Verdacht, dass sie diskriminiert werden. Das ist nicht so leicht von der Hand zu weisen. Warum tun sich etwa in den USA Schwarze Menschen noch immer so schwer, ihren „gerechten“ Anteil am Ertrag der Gesellschaft zu erhalten?

Was ist also zu tun, um wirkliche Gleichberechtigung zu erreichen? Die neue Koalition hat ein ganzes Maßnahmen-Set in ihren Vertrag geschrieben: Gleichstellungs-Check für alle Gesetze, rechtliche Vorgaben für die Besetzung von Stellen, finanzielle Unterstützung zur Durchsetzung des Kinderwunsches durch die Reproduktionsmedizin, ganzheitliche Diversity-Strategien, um gemischte Teams quer durch unsere Gesellschaft zu ermöglichen.

Das klingt nach einem gesellschaftlichen Plan, nach Zielvorgaben und Enddaten. Und die Diskussion geht weiter. Es gibt maßgebliche Stimmen im Umkreis der Ampel-Koalition, die eine Gleichverteilung der Haus- und Erziehungsarbeit gesetzlich absichern wollen, die Mini- und Midi-Jobs verbieten wollen und das Ehegattensplitting im Steuerrecht als Diskriminierung ansehen.