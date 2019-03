+++ Wintersport-Telegramm+++ : Deutsche Biathleten bei WM-Abschluss ohne Medaille

Der Deutsche Benedikt Doll in Aktion. Foto: REUTERS/TT NEWS AGENCY

Düsseldorf Ski-Alpin, Bob, Biathlon oder Skispringen - die Wintersportler sind fast täglich im Einsatz. Wir halten Sie in unserem Wintersport-Telegramm über alle Ereignisse auf dem Laufenden.

+++Biathlon+++

17. März: Deutsche bei Windlotterie ohne Medaille - Gold an Windisch

Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss der WM in Östersund bei widrigen Bedingungen eine Medaille verpasst. Im Massenstart über 15 km lief Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) auf den sechsten Platz - er musste bei dichtem Schneefall und heftigen Böen vier Strafrunden drehen. Gold ging an den Italiener Dominik Windisch (drei Schießfehler) vor dem Franzosen Antonin Guigonnat (3/+22,8 Sekunden) und dem Österreicher Julian Eberhard (4/+23,3 Sekunden).

"Es war ein kurioses Rennen, so viele Fehler habe ich selten gesehen. Die Strafrunde war ziemlich voll", sagte Peiffer im ZDF nach einem "nicht ganz einfachen Rennen", in dem der norwegische Star Johannes Thingnes Bö (13.) allein beim letzten Schießen fünf Scheiben verfehlt hatte. "Ich hätte gerne mehr getroffen. Platz sechs ist aber okay", sagte Peiffer auch deshalb.

Zweitbester Deutscher war Benedikt Doll (Breitnau/5) auf dem achten Rang. WM-Debütant Philipp Nawrath (Nesselwang) musste ebenfalls fünf Strafrunden absolvieren und landete am Ende auf dem 15. Platz. Der eigentlich gute Schütze Erik Lesser (Frankenhain) schoss sechsmal daneben und wurde 27.

Titelverteidiger Simon Schempp war wegen Formschwäche in Östersund nicht am Start. Schempp hatte bei den Olympischen Spielen 2018 im Massenstart zudem Silber geholt. Im Massenstart der Frauen hatte zuvor Denise Herrmann Bronze gewonnen.

+++Skispringen+++

17. März: Seyfarth feiert Doppelsieg in Nischni Tagil

Traumwochenende für Juliane Seyfarth: Die Skisprung-Doppelweltmeisterin hat beim Weltcup im russischen Nischni Tagil zwei Siege binnen 24 Stunden gefeiert. Die 29-Jährige setzte sich am Samstag und Sonntag bei den ersten Springen der neuen Bluebird-Tour auf dem "Tramplin Stork" jeweils vor Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby durch. Für Seyfarth waren es die Karriereerfolge Nummer zwei und drei.

Seyfarth, die bei der WM in Seefeld Gold mit dem Frauen- und dem Mixed-Team gewonnen hatte, lag am Sonntag nach Sprüngen auf 97,0 und 95,0 m mit 230,3 Punkten vor Lundby (221,1). Platz drei ging an Vizeweltmeisterin Katharina Althaus (214,4), die im ersten Springen Vierte geworden war.

Lundby durfte sich indes mit dem Gewinn der Kristallkugel trösten. Die Skandinavierin liegt bei noch zwei ausstehenden Wettkämpfen mit 1773 Punkten uneinholbar vor Althaus (1368) und Seyfarth (1271). Den Rekord der Japanerin Sara Takanashi, die 2013/2014 15 Erfolge gefeiert hatte, kann die elfmalige Saisonsiegerin Lundby nicht mehr erreichen.

Die Bluebird-Tour umfasst insgesamt vier Springen auf drei russischen Schanzen. Am kommenden Wochenende wird zum Abschluss der Saison in Tschaikowski sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Anlage geflogen. Die besten Sechs der Gesamtwertung erhalten ein Extra-Preisgeld, die Siegerin kassiert 10.000 Schweizer Franken (8800 Euro).

+++Biathlon-WM+++

17. März: Herrmann holt Bronze im Massenstart

Denise Herrmann hat ihre herausragende Biathlon-WM mit Bronze zum Abschluss im Massenstart gekrönt. Über 12,5 km musste sich die 30-Jährige, die zuvor Gold in der Verfolgung und Silber in der Mixed-Staffel gewonnen hatte, nur der Italienerin Dorothea Wierer (zwei Schießfehler) und der Russin Jekaterina Jurlowa-Percht (2/+4,9 Sekunden) geschlagen geben. Herrmann lag nach vier Schießfehlern im Ziel 15,4 Sekunden hinter Wierer.

Bei der WM 2017 hatte Laura Dahlmeier (Partenkirchen) die Goldmedaille gewonnen, sie lief am Sonntag nach vier Schießfehlern als zweitbeste Deutsche auf den sechsten Platz. Franziska Preuß (Haag/6) enttäuschte als 19. ebenso wie Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/5) auf dem 21. Rang.

+++Ski Alpin+++

17. März: Neureuther beendet seine Karriere mit Rang sieben im Slalom

Felix Neureuther hat beim Weltcup-Finale den siebten Platz belegt und seine Karriere mit dem besten Resultat dieser Saison beendet. Deutschlands über Jahre erfolgreichster Skirennfahrer wurde im Ziel von Viktoria Rebensburg und Kollegen aus anderen Ländern empfangen, mit Schampus und Schnee bespritzt und herzlich umarmt. Neureuther hatte am Samstag sein Karriereende angekündigt. Das letzte Rennen des Winters gewann der Franzose Clement Noel vor Manuel Feller aus Österreich und dem Schweizer Daniel Yule. Marcel Hirscher aus Österreich kam auf Platz 14, hatte die Kugel für den Sieg im Slalom-Weltcup aber bereits vor dem Start sicher.

+++Ski-Springen+++

17. März: Horngacher flirtet weiter mit Job als Bundestrainer

Der Wechsel von Stefan Horngacher zum Deutschen Skiverband (DSV) als neuer Skisprung-Bundestrainer nimmt offenbar Fahrt auf. "Es gibt persönliche Gründe, warum ich das Angebot annehme - oder darüber diskutiere. Wenn man in Deutschland wohnt, ist das eine schöne Sache. Dann sollte man auch darüber nachdenken", sagte der Österreicher im ZDF.

Horngacher, aktuell Cheftrainer in Polen, hatte schon in der Vorwoche Gespräche bestätigt. Der 49-Jährige soll beim DSV seinen zum Saisonende ausscheidenden Landsmann Werner Schuster beerben, dessen Assistent er bis 2016 war.

Auf die Frage, ob bis zum Saisonfinale am kommenden Wochenende in Planica Klarheit herrsche, meinte Horngacher: "Klarheit weiß ich nicht. Aber wir werden sicher einen Schritt weiterkommen."

+++Ski Alpin+++

17. März: Rebensburg beendet Saison mit Platz fünf im Riesenslalom

Viktoria Rebensburg hat beim Weltcup-Finale im Riesenslalom durch einen Patzer kurz vor dem Ziel den dritten Podestplatz in Soldeu vergeben. Im letzten Saisonrennen musste sie sich deswegen mit Rang fünf zufrieden geben. Den Sieg holte Ski-Star Mikaela Shiffrin aus den USA, die sich damit nach den Kugeln im Slalom, Super-G und dem Gesamtweltcup auch die Tropähe im Riesenslalom sicherte. Das war vor der 24-Jährigen noch niemandem gelungen. Zweite wurde überraschend Alice Robinson aus Neuseeland vor Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. Rebensburg hatte in Andorra in der Abfahrt Platz zwei und im Super-G Rang eins belegt.

+++Eisschnelllauf+++

Seidel und Lüdtke sichern sich DM-Titel

Die Dresdnerin Anna Seidel und der Rostocker Adrian Lüdtke haben in Oberstdorf die deutschen Meistertitel im Shorttrack gewonnen. Eine Woche nach der Weltmeisterschaft in Sofia/Bulgarien siegten die beiden WM-Teilnehmer jeweils auf allen vier Strecken (500 m, 1500 m, 1000 m, 1500 m).

Zweite hinter der WM-Elften Seidel wurde Olympiateilnehmerin Bianca Walter vor Gina Jacobs (beide Dresden). Der erst 20 Jahre alte Lüdtke verwies bei seinem ersten Start Tobias Pietsch (Dresden) und Luca Löffler (Oberstdorf) auf die Plätze.

+++Ski-Springen+++

Eisenbichler bei Vikersund-Fliegen Fünfter - Kobayashi holt Raw Air

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat zum ersten Mal die Raw-Air-Tour in Norwegen gewonnen und darf sich über einen Siegerscheck in Höhe von 60 000 Euro freuen. Mit Platz zwei (237 und 239 Meter) eroberte der 22-Jährige beim Skifliegen in Vikersund am Sonntag den prestigeträchtigen und gut dotierten Erfolg. Rivale Stefan Kraft, der zuvor 8,5 Punkte Vorsprung hatte, sprang auf Rang drei (236,5 und 229,5 Meter) und vergab damit den zweiten Raw-Air-Sieg nach 2017. Der Tagessieg ging an den Slowenen Domen Prevc, der mit 241 und 232,5 Metern gerade einmal 0,1 Punkte vor Kobayashi landete.

Die deutschen Skispringer hatten mit dem Podest nichts zu tun, schlossen die zehntägige Tournee mit insgesamt 15 Sprüngen aber mit einem ordentlichen Teamergebnis ab. Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler belegte Rang fünf, auch Andreas Wellinger (11.) und Richard Freitag (13.) gelangen Top-15-Platzierungen.

+++Curling-WM+++

Niederlage und Sieg für deutsche Frauen



Die deutschen Curling-Frauen haben den zweiten Wettkampftag bei der Weltmeisterschaft im dänischen Silkeborg mit einer Niederlage und einem Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft von Bundestrainer Uli Kapp unterlag in ihrem zweiten Spiel Rekordweltmeister Kanada mit 5:8, anschließend setzte sich das deutsche Team mit 10:7 gegen Japan durch. Den Auftakt hatte es am Samstag ein 10:5 gegen Lettland gegeben.

Die Frauen des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) bestreiten bei der WM insgesamt zwölf Hauptrundenspiele, die beiden besten Teams qualifizieren sich direkt für das Halbfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs spielen die beiden weiteren Halbfinal-Teilnehmer aus. Das Finale findet am 24. März statt.

+++Langlauf+++

17. März: Langläufer Bolschunow gewinnt Rennen und holt Punkte auf Kläbo auf

Der russische Langläufer Alexander Bolschunow hat das 15-Kilometer-Freistil-Rennen von Falun gewonnen und damit die Hoffnungen auf einen Sieg im Gesamtweltcup genährt. Der 22-Jährige setzte sich am Sonntag in Schweden vor den beiden Norwegern Martin Johnsrud Sundby und Didrik Toenseth durch. Bolschunows Rivale um den Gesamtweltcup, der Norweger Johannes Kläbo, belegte nur den 19. Rang und verlor damit eine Woche vor dem Weltcup-Finale wichtige Punkte.

Die Entscheidung fällt somit erst in der kommenden Woche in Quebec. Für die deutschen Langläufer erzielte Florian Notz als Zwölfter ein ordentliches Ergebnis. Auch Sebastian Eisenlauer (26.), Jonas Dobler (27.) und Lucas Bögl (28.) holten bei dem Wettbewerb noch Weltcup-Punkte.

+++Langlauf+++

17. März: Johaug setzt Siegesserie fort

Norwegens Skilanglauf-Star Therese Johaug ist im Weltcup weiterhin nicht zu schlagen. Die 30-Jährige siegte am Sonntag im schwedischen Falun über zehn Kilometer in der freien Technik und holte sich damit im zehnten Langstreckenrennen in diesem Winter ihren zehnten Sieg. Die Schwedin Ebba Andersson (18,5 Sekunden Rückstand) sowie Jessica Diggins aus den USA (30,3 Sekunden) mussten sich Johaug einmal mehr geschlagen geben.

Beste DSV-Läuferin war einmal mehr Katharina Hennig, die den 14. Rang belegte. Zudem waren Pia Fink (23.), Sandra Ringwald (48.) Julia Belger (52.), Nadine Herrmann (54.) und Anne Winkler (55.) für den Deutschen Skiverband (DSV) am Start.

+++Nordische Kombination+++

17. März: DSV-Kombinierer beim Heimspiel chancenlos - Riiber feiert Rekordsieg

Die deutschen Kombinierer sind beim Weltcup-Finale in Schonach ohne Podestplatz geblieben. Im von Wind- und Wetterchaos stark beeinflussten letzten Saisonrennen kam Terence Weber (Geyer) als bester DSV-Starter nicht über Platz 14 hinaus. Nicht zu schlagen war Norwegens Weltmeister Jarl Magnus Riiber, der mit seinem zwölften Saisonsieg den Rekord des Finnen Hannu Manninen aus der Saison 2005/06 einstellte.

Bei Regen und Graupel lief Riiber, der bereits als Gewinner des Gesamtweltcups feststand, auf dem schmutzigweißen Schneeband im ansonsten grünen Schwarzwald mit 25,0 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Jan Schmid ins Ziel. Dritter wurde der Österreicher Bernhard Gruber (+38,2), der am Vortag mit 36 Jahren zum ältesten Weltcupsieger der Geschichte geworden war.

Hinter Weber (+1:37,0 Minuten) kamen die Team-Olympiasieger Fabian Rießle (Breitnau/18.), Johannes Rydzek (22.) und Vinzenz Geiger (beide Oberstdorf/34.) weit abgeschlagen ins Ziel. Geiger war am Vortag immerhin Vierter geworden.

Rydzek belegte als bester Deutscher im Gesamtweltcup Platz vier. Für die DSV-Kombinierer war es die schlechteste Weltcup-Saison seit 2011/12, auch damals gelangen nur zwei Einzelsiege. Eric Frenzel (Geyer), der mit seinen WM-Titeln in Seefeld für die Höhepunkte der Saison gesorgt hatte, fehlte in Schonach erkrankt.

Das auf zwei Durchgänge angesetzte Springen war am Sonntagmorgen wegen starker Winde abgesagt worden, stattdessen wurde der provisorische Wettkampfsprung (PCR) vom Samstag als Grundlage für den von 15 auf 10 km verkürzten Langlauf benutzt. Die deutschen Asse hatten allerdings im PCR bei schwierigen Verhältnissen denkbar schlecht abgeschnitten. Rydzek ging von Platz 30 mit 1:55 Minuten Rückstand in die Loipe, Rießle als 36. und Geiger als 48. lagen über zwei Minuten zurück und waren dementsprechend chancenlos.

+++Skispringen+++

16. März: Deutsche im Team-Skifliegen auf Rang zwei

Die deutschen Skispringer haben ihre bisher beste Leistung bei der Raw Air gezeigt und beim Skifliegen im norwegischen Vikersund den zweiten Platz belegt. Constantin Schmid, Richard Freitag, Karl Geiger und Markus Eisenbichler mussten sich am Samstag nur dem Quartett aus Slowenien geschlagen geben. Bei der Wettkampfserie auf vier norwegischen Schanzen mit eigener Gesamtwertung waren die Deutschen zuvor unter ihren Möglichkeiten geblieben. Platz drei sicherte sich die Mannschaft aus Österreich.

+++Biathlon+++

16. März: Deutsche Männerstaffel gewinnt WM-Silber

Die deutschen Biathleten sind bei der WM in Östersund zu Staffel-Silber gestürmt. Das Quartett in der Formation Erik Lesser (Frankenhain), Roman Rees (Schauinsland), Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) und Benedikt Doll (Breitnau) musste sich nach 4x7,5 km und insgesamt acht Nachladern nur Norwegen (sechs Nachlader) geschlagen geben. Deutschland lag im Ziel 38,1 Sekunden hinter dem Topfavoriten, Bronze gewann Russland (7/+1:04,1 Minuten).

+++Ski Alpin+++

16. März: Weltcup-Finale: Shiffrin schreibt mit 40. Slalomsieg Geschichte

"Wonder Woman" Mikaela Shiffrin hat mit ihrem 40. Slalomsieg im Weltcup ein weiteres Kapitel Skigeschichte geschrieben. Die 24 Jahre alte Amerikanerin setzte sich beim Saisonfinale in Soldeu/Andorra knapp vor Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz/0,07 Sekunden zurück) durch und stellte die Slalom-Bestmarke des großen Schweden Ingemar Stenmark ein.

Ihren sechsten Gesamtsieg in ihrer Paradedisziplin hatte Shiffrin ebenso schon vor dem vorletzten Rennen des Winters sicher wie ihre dritte große Kristallkugel in Serie. Dritte in Soldeu wurde Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei (1,20).

Lena Dürr (Germering/4,24) belegte Rang elf, Christina Geiger (Oberstdorf) schied im ersten Lauf aus. "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht, war top in Form. Aber die Saison war gut", sagte Geiger. Sie sei deshalb "top motiviert, in eine neue Saison zu starten", ergänzte die 29-Jährige.

+++Ski Alpin+++

16. März: Felix Neureuther beendet Ski-Karriere



Skirennläufer Felix Neureuther wird seine lange und erfolgreiche Karriere mit dem letzten Saisonslalom am Sonntag beenden. Das gab der 34 Jahre alte Partenkirchner am Rande des Weltcup-Finals in Soldeu/Andorra über die Sozialen Medien bekannt.

"Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschönes Kapitel Skirennsport zu beenden", schrieb er.

+++Skispringen+++

16. März: Seyfarth siegt vor Weltmeisterin Lundby