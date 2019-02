Skifliegen in Oberstdorf: Eisenbichler geht volles Risiko und verpasst den Sieg nur knapp

Skifliegen in Oberstdorf

Oberstdorf „Sieg oder Sarg“ - mit dieser Einstellung hat Markus Eisenbichler alles in den zweiten Durchgang beim Weltcup in Oberstdorf gelegt. Damit gelang ihm ein fulminanter Flug. Für den Sieg reichte es aber wieder nicht.

Markus Eisenbichler fletschte vor Anspannung die Zähne, zitterte und hoffte nach seinem Wunderflug bis zum letzten Moment - und lag am Ende doch wieder einen Hauch hinter diesem vermaledeiten Ryoyu Kobayashi. "Ich habe mir vor meinem letzten Sprung gesagt: Sieg oder Sarg - sonst gewinnst du hier nichts", meinte der 27-Jährige. Am Ende eines packenden zweiten Skifliegens in Oberstdorf wurde es weder Sieg noch Sarg, sondern Rang zwei mit umgerechnet 41 Zentimetern Rückstand auf den Japaner.