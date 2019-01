Nachtslalom in Schladming: Neureuther sorgt für Gänsehautmoment

Schladming Felix Neureuther liebt den Flutlicht-Slalom in Schladming - allein schon deswegen sind die emotionalen Gesten nach der Generalprobe für den WM-Slalom nachvollziehbar. Aber womöglich steckt auch mehr hinter dem Abschied im Zielraum.

"Ich habe den Moment so genossen. Nach so schwierigen Momenten und Verletzungen derart empfangen zu werden, das ist gigantisch. Ich hatte schon vor dem Ziel Gänsehaut", sagte der 34-Jährige im Bayerischen Rundfunk. Zu einem nahenden Karriereende nach der Saison wollte er sich nicht äußern: "Ich fahre jetzt Ski, alles weitere wird man sehen."

Beim letzten Rennen vor dem am kommenden Dienstag beginnenden Saisonhöhepunkt im schwedischen Are hatte Neureuther 3,23 Sekunden Rückstand auf Hirscher, der in einer eigenen Welt fuhr. "Wenn du Fahren in Perfektion wie vom Marcel vorgeführt bekommst, tust du dich natürlich schwer", sagte Neureuther: "Es muss alles zusammen passen, nur dann habe ich eine Chance. Das nächste Rennen sind die Weltmeisterschaften, da stehen die Uhren wieder bei Null."