Skisprung-Bundestrainer: Schuster genießt Abschied

Planica Der letzte Coup bleibt aus, doch das soll die Party nicht trüben: Werner Schuster wird nach elf Jahren als deutscher Skisprung-Coach gebührend verabschiedet. Sein Nachfolger steht in den Startlöchern.

Und kaum hatte Schuster - ohne eine Träne - letztmals die deutsche Fahne in den Wind gehoben, brachte sich sein wahrscheinlicher Nachfolger nochmals vehement in Stellung. Ex-Assistent Horngacher erklärte vor laufender Kamera sein Ende als polnischer Nationaltrainer. „Ich habe mich entschieden, meinen Vertrag nicht zu verlängern. Es gibt Gespräche mit dem DSV, die dauern an. Die Chancen stehen sehr hoch“, sagte der Tiroler. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Horngacher sein dann bis 2022 gültiges Arbeitspapier beim Deutschen Skiverband (DSV) unterschreibt.

Was der bisherige Amtsinhaber in Zukunft macht, blieb auch in Planica offen. Ein Cheftrainer-Posten ist quasi ausgeschlossen, stattdessen könnte der Skisprung-Visionär sein Knowhow beim DSV in einer Akademie einbringen oder erneut Inhalte am österreichischen „Schigymnasium“ in Stams vermitteln. „Es kann sein, dass es wieder Richtung Nachwuchstrainer geht. Das war immer sehr erfüllend“, hatte Schuster in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur betont. Eins steht für ihn fest: Nach einer mehr oder weniger kurzen Auszeit will er sich auf jeden Fall wieder mit Skispringen befassen. „Weil das mein Leben ist und ich das am Besten kann“, sagte er.