Russin erleidet Schädel-Hirn-Trauma: Sturz von Demtschenko überschattet Rodel-Weltcup

Rennrodlerin Julia Taubitz aus Deutschland in Aktion am Start. Foto: dpa/Tobias Hase

Königssee Ein schwerer Sturz von Viktoria Demtschenko hat den Rodel-Weltcup am Königssee überschattet. Die Russin schlug mit dem Kopf auf dem Eis auf und blieb bewusstlos liegen. Auch andere Rodlerinnen hatten Probleme mit der Strecke.

Beim Rodel-Weltcup am Königssee ist das Frauen-Rennen am Samstag von einem schweren Sturz der Russin Viktoria Demtschenko überschattet worden. Die Tochter des früheren Weltklasserodlers Albert Demtschenko wurde im ersten Lauf in einem der schnellsten Abschnitte der Bahn von ihrem Schlitten geschleudert und schlug mit dem Helm auf dem Eis auf. Bewusstlos rutschte die 23-Jährige weiter und stieß wenige Meter später erneut mit dem Kopf gegen die Wand der Eisrinne.