Neuer Cheftrainer Kuttin übernimmt bei Skispringerinnen – Horngacher bleibt

„Mit Blick auf die Zukunft gilt es, junge Athletinnen mit der richtigen Methodik und Strategie kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagte Kuttin, der zuletzt in der Nordischen Kombination an der Seite von Olympiasieger Eric Frenzel arbeitete. Bei den Männern bleibt der Chef zwar der gleiche. Der 54 Jahre alte Horngacher muss aber künftig ohne seinen Assistenten Michal Dolezal, der den DSV auf eigenen Wunsch verlässt, auskommen. Horngacher hatte seinen Verbleib bereits nach dem Saisonfinale in Planica angedeutet.