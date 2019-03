Biathlon-WM: Denise Herrmann holt Bronze im Massenstart

Östersund Denise Herrmann hat ihre herausragende Biathlon-WM mit Bronze zum Abschluss im Massenstart gekrönt. Durch einen Fehler beim letzten Schuss vergab die 30-Jährige sogar eine bessere Platzierung.

Im Schneetreiben von Östersund jubelte Denise Herrmann mit ihren drei WM-Medaillen um den Hals über einen perfekten WM-Abschluss. Im Massenstart holte die ehemalige Langläuferin am Sonntag in Schweden Bronze, stahl Titelverteidigerin Laura Dahlmeier die Show und machte den enttäuschenden Auftritt der Staffel einen Tag zuvor vergessen. „Der Medaillensatz ist komplett, nach gestern ist das eine tolle Genugtuung. Auch, wenn ich gerne noch eine Medaille mehr hätte“, sagte Herrmann, die sich nicht mehr zu sehr über Rang vier mit dem Team ärgerte: „Ich freue mich extrem, dass mir so eine gute WM gelungen ist. Da bin ich richtig stolz drauf.“

Gold in der Verfolgung, Silber mit der Mixedstaffel und Bronze im großen Massenstart-Finale - Herrmann wurde in Schweden etwas überraschend zur erfolgreichsten deutschen Skijägerin. Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier holte nach einem schweren Winter mit vielen körperlichen Rückschlägern immerhin noch zweimal Bronze. Im Massenstart musste sich die siebenmalige Weltmeisterin mit Rang sechs begnügen. Die 25-Jährige war als Titelverteidigerin gestartet, leistete sich vier Strafrunden und war beim Sieg der Italienerin Dorothea Wierer mit mehr als einer Minute Rückstand am Ende chancenlos.

In Hochfilzen hatte es für Dahlmeier bei der WM 2017 fünfmal Gold und einmal Silber gegeben, in Mittelschweden wurden es vier Medaillen weniger. In Österreich war sie noch die Alleinunterhalterin in der Mannschaft, nun konnte in Herrmann eine weitere Athletin erstmals seit vier Jahren wieder WM-Medaillen in Einzelwettbewerben gewinnen. „Mich freut es sehr, dass für mich alles so gut aufgegangen ist“, sagte Herrmann, die erst vor drei Jahren zu den Skijägern wechselte.