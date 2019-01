Vierschanzentournee: Eisenbichler wird bei Innsbruck-Quali nur 32.

Innsbruck Markus Eisenbichler hat in der Qualifikation zum Vierschanzentournee-Springen in Innsbruck einen seiner schwächeren Sprünge gezeigt. Er landete mehr als zehn Meter hinter seinem Konkurrenten Ryoyu Kobayashi. Beunruhigt ist er davon aber nicht.

Markus Eisenbichler (Siegsdorf) hat zum Auftakt der dritten Station der Vierschanzentournee Schwächen gezeigt und bei der Qualifikation zum Bergiselspringen in Innsbruck am Donnerstag nur Platz 32 belegt. Damit steigt der Zweite der Gesamtwertung recht früh in den Wettkampf am Freitag (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) ein.