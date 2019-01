Nordische Kombination: Rydzek holt in Val di Fiemme den ersten deutschen Saisonsieg

Rydzek holt in Val di Fiemme den ersten deutschen Saisonsieg

Val di Fiemme Im neunten Rennen hat es geklappt. Olympiasieger Johannes Rydzek hat beim Weltcup in Val di Fiemme den ersten Saisonsieg für die deutschen Kombinierer eingefahren. Im Gesamtweltcup verkürzte er damit den Rückstand auf den Führenden Jarl Magnus Riiber.

"Johannes hat am meisten getan, die Initiative ergriffen, die meiste Führungsarbeit geleistet, dazu am Ende so ein Antritt, bemerkenswert", sagte Co-Trainer Ronny Ackermann im ZDF: "Die ganze Mannschaft ist stark gelaufen, es war ein starkes Mannschaftsergebnis. Das lässt hoffen für die nächsten Wochen."