Darum sollten am 8. März alle mitfeiern Entstehung und Bedeutung des Weltfrauentages

In Deutschland wurden während des Ersten Weltkriegs keine Frauentage durchgeführt. Dafür konnte man das Thema nach Kriegsende in größerem Stil angehen. Am 19. März 1919, dem Folgedatum des Gedenktags für die Gefallenen der Märzrevolution von 1848, fand der erste Internationale Frauentag statt. Neben Deutschland beteiligten sich Dänemark, Österreich-Ungarn und die Schweiz. Auch in den folgenden Jahren wurde der Tag an jeweils unterschiedlichen Daten begangen. Die SPD erhielt ungeahnten Zulauf durch die Vereinnahmung des Kampfes für das Frauenstimmrecht. Die sozialdemokratische Zeitung "Die Gleichheit" fand reißenden Absatz. Der Ball kam langsam auch in anderen Ländern ins Rollen. 1919 durften Frauen schließlich erstmals in Deutschland aktiv an einer Wahl teilnehmen. Viele Errungenschaften wurden in Deutschland und den von den Nazis besetzten Gebieten unter der NS-Herrschaft wieder zurückgefahren, aber nach dem Krieg und dem Wiedererstarken der Frauenbewegung wieder reaktiviert.