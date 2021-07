Deutsche Medaillen-Chancen : Das sind die Olympia-Höhepunkte am Mittwoch

Das Olympische Feuer brennt daneben die olympische und japanische Flagge. Foto: dpa/Michael Kappeler

Tokio Nach dem Doppel-Gold am Dienstag steht der fünfte Tag mit Medaillen-Entscheidungen bei den Olympischen Spielen an. Und es sieht gut aus: Am Mittwoch, 27. Juli, hat Deutschland Chancen aufs nächste Edelmetall.

Am Dienstag war es endlich so weit: Gold für Deutschland – und das gleich zweimal! Wie geht es weiter? Folgt am Mittwoch gleich die nächste Goldmedaille? Wir zeigen Ihnen die Höhepunkte und Entscheidungen.

Noch ein Ritt zu Gold?

Gold-Chancen gibt es vor allem im Pferdesport, wo die deutschen Dressurreiterinnen Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider und Isabell Werth nach ihrem Team-Triumph auch im Einzelwettbewerb zu den großen Favoritinnen zählen (10.30 Uhr).

Noch mehr Medaillen-Chancen (zu Wasser)

Im Ruderkanal rechnet sich vor allem der Doppelvierer der Frauen Medaillenchancen aus (03.50 Uhr). In den Endläufen im Doppelzweier der Frauen und der Männer sind ebenfalls deutsche Boote dabei. Im Wasserspringen greifen Patrick Hausding und Lars Rüdiger im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett nach Edelmetall (8 Uhr). Vizeweltmeisterin Sarah Köhler hofft auf Edelmetall im Schwimm-Finale über 1500 m Freistil (04.54 Uhr).

Noch mehr Medaillen-Chancen (an Land)

Die Säbel-Herren peilen im letztem Wettkampf des viermaligen Europameisters Max Hartung eine Medaille an (12.30 Uhr). Am Fuße des Mount Fuji fährt Lisa Brennauer um eine Medaille im Einzelzeitfahren (04.30 Uhr). Im Mehrkampf-Finale der Turn-Herren sind Lukas Dauser und Philipp Herder gefordert (12.15 Uhr).

Harte Brocken

Schwere Aufgaben warten auf die deutschen Teams in den Ballsportarten. Kostenpflichtiger Inhalt Besonders unter Druck stehen die Fußballer, die nur bei einem Sieg gegen die Elfenbeinküste das Viertelfinale erreichen (10 Uhr). Nach der Auftakt-Niederlage gegen Italien dürfen sich die Basketballer im Duell mit Nigeria keine weitere Pleite erlauben, soll die K.o.-Runde nicht in weite Ferne rücken (3 Uhr). Die Handballer treffen in ihrem dritten Gruppenspiel auf Rekord-Weltmeister Frankreich (14.30 Uhr). Die deutschen Hockey-Frauen bestreiten gegen Irland ihr drittes Vorrundenspiel (05.15 Uhr).

Diese Medaillen-Entscheidungen stehen an:

3x3 Basketball: Männer, Finale (15.25 Uhr); Frauen, Finale (14.55 Uhr)

Fechten: Säbel, Männer, Mannschaft, Finale (12.30 Uhr)

Gewichtheben: Zweikampf bis 73 kg, Männer (12.50 Uhr)

Judo: Frauen, bis 70 kg (11.38 Uhr); Männer, bis 90 kg (12.09 Uhr)

Pferdesport: Einzel, Dressur (10.30 Uhr)

Radsport: Einzelzeitfahren, Frauen (4.30 Uhr); Einzelzeitfahren, Männer (7.00 Uhr)

Rudern: Doppelzweier, Frauen (02.18 Uhr); Doppelzweier, Männer (02.30 Uhr); Vierer ohne St., Frauen, (02.50 Uhr); Doppelvierer, Männer, Finale (03.30 Uhr); Doppelvierer, Frauen, Finale (03.50 Uhr);

Rugby: Männer, Finale Fidschi - Neuseeland(11.00 Uhr)

Schwimmen: 200 Meter Freistil, Frauen (03.41 Uhr); 200 Meter Schmetterling, Männer (03.49 Uhr); 200 Meter Lagen, Frauen (04.45 Uhr); 1500 Meter Freistil, Frauen (04.54 Uhr); 4 x 200 Meter Freistil, Männer (05.26 Uhr)

Turnen: Mehrkampf, Finale, Männer (12.15 Uhr)

Wasserspringen: Synchronspringen 3 m, Männer (08.00 Uhr)

