Italiens Regierung gibt grünes Licht Olympia-Eiskanal für 2026 soll doch in Cortina gebaut werden

Der Eiskanal für die Bob-, Rodel- und Skeleton-Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspiele 2026 in Italien soll nach langen Debatten nun doch in Cortina d'Ampezzo gebaut werden. Die für den Bau der Olympia-Infrastrukturen zuständige Gesellschaft Simico erteilte dem italienischen Bauunternehmen Pizzarotti den Auftrag zum Bau des Eiskanals, wie das Infrastrukturministerium in Rom am Freitag mitteilte. Der neue Eiskanal soll nach aktuellen Daten 81,6 Millionen Euro kosten. Mit dem Neubau in Italien soll verhindert werden, dass die Austragung der Wettbewerbe ins Ausland ausgelagert wird.