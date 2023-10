Termine, Zeitplan, Kader, Ergebnisse Das müssen Sie zum Weltcup 2023/24 im Skispringen wissen

Für die Frauen gibt es weiterhin keine Vierschanzentournee. Aber erstmals findet nun die Two-Nights-Tour an den beiden deutschen Tourneestationen statt. Am 30. Dezember wird in Garmisch-Partenkirchen gesprungen, an Neujahr in Oberstdorf. Ein weiteres Heimspiel haben die deutschen Springerinnen am 3. und 4. Februar in Willingen.