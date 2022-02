Olympische Winterspiele 2022 : Chinas Spiele ohne Aufruhr

Yan Jiarong, Sprecherin des Pekinger Organisationskomitees. Foto: dpa/Xue Yuge

Meinung Peking Am Sonntag gehen die Winterspiele in Peking zu Ende. Das ganz große Fiasko sind sie nicht geworden. Abseits der Skipisten und Eistunnel wird wohl vor allem ein Moment in Erinnerung bleiben: die Pressekonferenz, als die Organisatoren die Fassung verloren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kretschmer

Als sich ein Reporter nach der Anwesenheit Taiwans bei der Abschlusszeremonie erkundigte, sagte die zuvor ruhige Yan Jiarong vom Organisationskomitee wütend: „Taiwan ist ein untrennbarer Teil Chinas.“ Die Berichte über „sogenannte“ Zwangsarbeit beruhten auf Lügen, ohnehin dulde man keine Politisierung der Spiele. Die Tirade hat gesessen. Unter Xi Jinping wird sich die Welt daran gewöhnen müssen, dass die Volksrepublik sich mit kritischen Fragen nicht weiter herumschlagen möchte.

Am Sonntag gehen die Winterspiele zu Ende. Das ganz große Fiasko sind sie nicht geworden. Keine Athletin, kein Athlet hat zu Solidarität mit Tibet aufgerufen; auch die befürchtete Omikron-Welle blieb aus. Tatsächlich ging es insbesondere in der zweiten Hälfte vor allem um den Sport. Und da konnten die Organisatoren ihre Stärken vollends ausspielen. Doch abseits der Wettbewerbe hinterlassen die Spiele einen faden Beigeschmack. Peking 2022 hat die tiefen Gräben zum Westen offengelegt. Dass Chinas Führung zum Beispiel ausgerechnet eine uigurische Langläuferin das olympische Feuer entzünden ließ, ist der sprichwörtliche Mittelfinger gegenüber sämtlichen unterdrückten Minderheiten im Land.