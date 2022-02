Eiskunstlauf-Wunderkind : Das Drama um Walijewa gibt Einblicke in ein kaputtes System

Meinung Düsseldorf In wenigen Tagen durchlief Kamila Wulijewa einen Vollwaschgang – wurde vom Wunderkind zur mutmaßlichen Dopingsünderin und zum gefallenen Eiskunstlauf-Stern. Mit 15. Ihr fragwürdiges Umfeld offenbart bei diesem Drama auf der Weltbühne Einblicke in ein System, von dem man gehofft hatte, es sei ausgestorben.

Selbst Hollywood würde 2022 aber vermutlich von Klischees absehen, wie sie derzeit in Peking zur Aufführung kommen. Die Handlung ging in etwa so: Eine den meisten bis dahin unbekannte 15-Jährige wird vor den Augen der Welt erst zur „Eisprinzessin“ hochgekitscht, um nach einem unwirklich guten Auftritt als mutmaßliche Dopingsünderin dazustehen. Es folgen einige schwindelerregende Erklärungen ihrer Entourage und die Athletin aus Russland (die aufgrund des zumindest zwischenzeitlich erfolgreich praktizierten Staatsdopings ihres Heimatlandes nicht einfach als Russin an den Start geht) darf nur noch unter Vorbehalt zum Finale. Dort kann die Welt mit ansehen, wie ein heranwachsender Mensch, über dessen Reifegrad fortan öffentlich verhandelt wird, zerbricht.

Doch der Fehler liegt nicht in den menschlichen Makeln der Protagonisten, sondern wie so häufig im System. Besteht tatsächlich eine innere Notwendigkeit, dass eine 15-Jährige überhaupt an olympischen Spielen teilnimmt? Allein die Möglichkeit fördert den Geist, der einst in kommunistischen Kaderschmieden gespukt hat. Doch es ist verführerisch leicht, auf die vermeintlich Unverbesserlichen dieser Welt zu zeigen und dabei zu ignorieren, dass sich auch in Walijewas Heimat natürlich kritische Stimmen mehren. Leistungssport insgesamt steht dabei in Mitverantwortung. Es ist doch so: Die Welt wird kein Stück besser allein dadurch, dass irgendjemand besser Schlittschuh fährt. Allerdings ist auch ein Endspiel einer Fußball-WM nicht von höherem Belang. Sport hat immer nur die Bedeutung, die wir ihm zugestehen. Dabei ist der Leistungsgedanke die Keimzelle des Sports – lange vor körperlicher Betätigung. Man könnte sich auch um die Wette hinsetzen und daraus eine Disziplin entwerfen, der ewige Vergleich, sich ständig neu zu messen, fasziniert Menschen auf der ganzen Welt.