Keine Medaille für russische Topfavoritin : Walijewa scheitert am Druck und rührt Witt im TV zu Tränen

Walijewa scheitert am Druck und rührt Witt im TV zu Tränen

Kamila Walijewa absolviert ihre Kür bei den Olympischen Spielen in Peking. Foto: AP/David J. Phillip

Berlin Sportliche und persönliche Tragödie für Kamila Walijewa: Der Druck ist zu groß, die Jahrhundertläuferin bleibt sensationell ohne Medaille. Die zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt überkommen im Fernsehen ebenfalls die Tränen.

Kamila Walijewa winkte ab, dann verbarg sie ihre Tränen hinter ihren roten Handschuhen, und Katarina Witt weinte im ARD-Studio tief betroffen mit: Die unter Dopingverdacht stehende Russin, schon als Jahrhundertläuferin gefeiert, blieb nach einer fehlerhaften Kür bei Olympia in Peking als Vierte ohne Medaille. Die legendären Klänge von Maurice Ravels Bolero erschlugen die 15-Jährige förmlich, der übermenschliche Druck war zu groß.

"Man hat sie der Welt zum Fraß vorgeworfen", sagte ARD-Expertin Katarina Witt, die ihre Tränen nicht zurückhalten konnte: "Ich kann nur hoffen, dass sie das verwindet und wiederkommt. In vier Jahren möchte ich sie wiedersehen." Die Goldmedaille, die nun doch in Peking vergeben wird, ging an Walijewas Teamkollegin Anna Schtscherbakowa, hinter ihr holten Alexandra Trussowa (Russland) und die Japanerin Kaori Sakamoto Silber und Bronze.