„Unfassbare Ehre“ : Bob-Anschieber Margis trägt deutsche Fahne bei Olympia-Schlussfeier

Peking Normalerweise steht er im Schatten seines Piloten Francesco Friedrich. Doch jetzt wird Bobfahrer Thorsten Margis eine große Ehre zuteil: Der Anschieber wird die deutsche Fahne bei der Schlussfeier in Peking tragen. Für den 32-Jährigen ist es eine „unfassbare Ehre“.

Bob-Anschieber Thorsten Margis führt das verbliebene deutsche Olympia-Team bei der Schlussfeier in Peking als Fahnenträger an. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Samstag mit. Der 32-Jährige aus Halle/Saale ist Teil des Zweier- und Viererbobs von Pilot Francesco Friedrich. Der Viererbob hat am Sonntagvormittag (Ortszeit) bei den Winterspielen in China noch die Chance auf den Olympiasieg. Nach den ersten beiden Läufen führt Friedrich das Klassement an. Friedrich und Margis hatten in Peking bereits im Zweierbob die Goldmedaille gewonnen.