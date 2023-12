Von Olympia-Bewerbung bis Frauenquote Die Beschlüsse bei der DOSB-Mitgliederversammlung

Als 100. Mitgliederorganisation wird zum 1. Januar 2024 der Deutsche Cricket Bund in den DOSB aufgenommen, zudem auch der Deutsche Lacrosse Verband. Beide Sportarten sind in das Wettkampfprogramm der Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles aufgenommen worden. Die deutschen Verbände für American Football, Baseball und Softball sowie Squash werden nächstes Jahr von den nichtolympischen zu den olympischen Sportarten überführt. Diese Sportarten sind ebenfalls 2028 im Sommerspiele-Programm.