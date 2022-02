149 Wintersportler sind dabei : Diese deutschen Athletinnen und Athleten nehmen an den Winterspielen teil

Frankfurt Das deutsche Team für Peking steht: 149 Athletinnen und Athleten werden den DOSB in China vertreten. Claudia Pechstein wird mit 49 Jahren zum achten Mal bei den Olympischen Spielen dabei sein.

Mit einem 149-köpfigen Aufgebot (51 Frauen/98 Männer) geht der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei den 24. Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) an den Start. Es ist das kleinste deutsche Aufgebot für Winterspiele in diesem Jahrtausend, ebenso verzeichnet es die geringste Anzahl an Frauen seit 1998 in Nagano (50). Das Hauptaugenmerk liegt auf der nimmermüden Claudia Pechstein, die mit ihrer achten Teilnahme zum japanischen Rekordhalter Noriaki Kasai aufschließt. Die 49 Jahre alte Berlinerin ist mit fünfmal Olympia-Gold dekoriert und das Aushängeschild des deutschen Teams.