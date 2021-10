Warnung vor schweren Böen : Sturmlage in NRW - Bahn nimmt Fernverkehr wieder auf

Foto: dpa/Roberto Pfeil 13 Bilder So fegt Sturm „Ignatz“ über NRW

Essen Seit Mitternacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturm in NRW. Vor allem im Bergland und in der Eifelregion soll es orkanartige Böen bis zu 110 Stundenkilometer geben. Die Bahn hatte den Fernverkehr in NRW zwischenzeitlich eingestellt. Mehrere Städte schließen Parks, Tierparks und Friedhöfe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich weiterhin auf Sturm einstellen. Nach Mitternacht gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das ganze Land erneut eine Sturmwarnungen heraus. Bis ins Flachland müsse in ganz Nordrhein-Westfalen mit Sturm gerechnet werden, sagte Ines von Hollen, Meteorologin beim DWD in Essen. „Da kann man für keine Region in NRW Entwarnung geben“, sagte sie.

Die Deutsche Bahn stellte am Donnerstag in Folge der Sturmlage den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen ein. Die Maßnahme sei vorübergehend aufgrund von Unwetterschäden erfolgt, teilte die Bahn mit. Alle Verbindungen von und nach Nordrhein-Westfalen seien unterbrochen. Dies galt etwa für die Strecken nach Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt am Main. Um 12.45 Uhr meldete die Bahn, dass der Fernverkehr wieder aufgenommen würde.

Nordrhein-Westfalen liegt am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems bei Skandinavien und wird weiter vom Sturmfeld eines Randtiefs überquert. Am Morgen soll es verbreitet Sturmböen und schwere Böen zwischen 80 und 90 Stundenkilometer geben. In den Vormittagsstunden muss dem DWD zufolge vor allem im Bergland und in der Eifelregion sowie bei kräftigen Schauern mit Orkanartigen Böen gerechnet werden, die bis zu 110 Stundenkilometer erreichen.

Die Feuerwehr in Düsseldorf berichtet von einem sturmbedingten Einsatzaufkommen seit etwa 4 Uhr Morgens. Stand 9 Uhr hatten sich 47 Einsätze angesammelt. „Das waren überwiegend heruntergebrochene Äste und Bäume“, sagte ein Feuerwehrsprecher. An der Kö sei außerdem ein Plakat heruntergerissen worden. Außerdem habe die Feuerwehr bereits ein umherfliegendes Zelt einer Corona-Teststation gesichert.

Foto: picture alliance / Kirchner-Media/Christopher Neundorf/Kirchner 21 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2021

Reisende am Düsseldorfer Flughafen müssen sich bislang keine Sorgen machen. Wie der Flughafen auf Nachfrage bestätigt, kommt es dort „durch die aktuelle Wetterlage nicht zu Beeinträchtigungen im Flugbetrieb“. Da ein Flugausfall oder eine Verzögerung je nach Wetterlage aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden könne, wird empfohlen, sich vor dem Abflug auf der Internetseite des Flughafens oder bei der Fluggesellschaft über den aktuellen Status des Flugs zu informieren.

Die Stadt Köln schließt aufgrund der Wetterlage den Botanischen- und Forstbotanischen Garten, den Lindenthaler Tierpark und sämtliche Friedhöfe. Beisetzungen können aber wie geplant stattfinden. Die Stadt warnt zudem vor dem Aufenthalt im Freien, insbesondere in Waldgebieten und Alleen, weil Bäume umstürzen- und Äste abbrechen können.

Auch der Flugverkehr am Flughafen Köln/Bonn ist vom Sturm bislang unbehelligt geblieben. Zur Sicherheit sind startende Maschinen heute Nacht zwischen 3.20 Uhr und 6 Uhr von der sogenannten Querwindbahn in westliche Richtung losgeflogen, wie ein Sprecher des Flughafens auf Nachfrage mitteilt. Zudem ist die Besucherterrase vorübergehend geschlossen. Auch der Flughafen Köln/Bonn weist daraufhin, dass sich die Situation im Laufe des Tages ändern könne. Reisende werden gebeten, sich vor der Anreise mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen.

Der Bahnverkehr in NRW ist am Mittwochmorgen durch Sturm Ignatz beeinträchtigt. Hier finden Sie unsere Übersicht über weitere Zugverspätungen. Über seinen Regionalen Twitteraccount für NRW meldet das Unternehmen bereits Streckenschäden, Verspätungen und Ausfälle auf der Linie S1 und auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach. Außerdem werden Probleme im Ruhrgebiet und im Raum Bonn gemeldet. Man beobachte die aktuelle Wetterentwicklung und bereite sich vor, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. So seien Reparaturtrupps und Einsatzfahrzeuge in Bereitschaft versetzt, um Sturmschäden an Oberleitungen und Hindernisse im Gleisbett wie umgestürzte Bäume oder Teile von Dächern, Planen und Unrat zu beseitigen.

In Emmerich ist bereits am Mittwoch ein Tornado über die Region gefegt. Bodenkontakt hatte der Tornado bei Elten offenbar nicht und wenn, nur ganz kurz. Denn Schäden richtete er keine an.

In Neuss ist ein Baum auf eine Kita gestürzt, verletzt wurde aber niemand. Die Feuerwehr hatte ihren ersten unwetterbedingten Einsatz gegen 6.30 Uhr gemeldet. “Die Lage ist bei uns noch relativ entspannt”, sagte ein Sprecher am frühen Morgen. Er erwartete allerdings, dass das Einsatzaufkommen noch anziehen werde “Wenn es hell wird, sehen die Leute ja erst die umgestürzten Bäume in ihren Gärten.”

In Krefeld ist das Zelt eines Testzentrums auf der Gatherhofstraße vom Wind erfasst worden und zumindest in Teilen auf die Fahrbahn geweht worden. Stand 7 Uhr laufen dort die Aufräumarbeiten noch. Auf der Hülser Straße war ein Baum auf die Straße gestürzt, die Feuerwehr war dort im Einsatz.

In Vorst hat der Sturm das Dach auf dem Kirchturm so stark beschädigt, dass Hohenretter der Feuerwehr im Einsatz sind, um es zu stabilisieren.

Die Polizei in Mönchengladbach hatte am frühen Morgen einige kleinere Einsätze, unter anderem wegen heruntergefallenen Dachziegeln. Wie ein Sprecher auf Nachfrage sagt, wurde zudem ein Anhänger in ein parkendes Auto geweht.

„Alle Einheiten sind ausgerückt“, heißt es am Donnerstag bei der Feuerwehr Remscheid. Rund 30 sturmbedingte Einsätze gab es bis zum Mittag. Verletzt wurde zum Glück bislang niemand, die Sturmwarnung gelte aber noch bis 16 Uhr.

Im Kreis Mettmann zählte die Polizei von Mitternacht bis 9 Uhr am Donnerstag 30 Einsätze im gesamten Kreisgebiet. Überwiegend mussten Gefahrenstellen abgesichert werden. Neben umgestürzten Bäumen und Ästen, wurde unter anderem eine Frau von einem herabfallenden Ast getroffen und vom Rettungsdienst versorgt. Ein Autofahrer kam in Obschwarzbach mit dem Schrecken davon, als ein großer Ast auf sein Auto fiel. In der Mettmanner Innenstadt drohte ein großer Gastro-Schirm wegzufliegen und musste gesichert werden.

Aufgrund der Sturmwarnung musste der Wochenmarkt auf dem Marktplatz Ratingen am Donnerstagmorgen abgebrochen werden, seit etwa 9 Uhr packen die Händlerinnen und Händler ihre Waren wieder ein. Drei Personen sind durch einen umgestürzten Stand auf dem Wochenmarkt verletzt worden und durch den Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus versorgt worden, teilt die Feuerwehr mit.

Aus Sicherheitsgründen wurde am Donnerstagmorgen, 6 Uhr, auch der Poensgenpark geschlossen. Je nach Wetterlage wird der Park im Laufe des Tages nach einer Kontrolle auf Sturmschäden (hier vor allen Dingen die Bäume) wieder geöffnet, spätestens jedoch morgen früh.

In Langenfeld und Monheim ist die Lage vergleichweise entspannt, die Feuerwehren der Umgebung haben nur kleinere Schäden beseitigen müssen. Auf der Hauptstraße in Langenfeld wurden vom Sturm beschädigte Lampions entfernt, bevor diese auf andere Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger herabfallen.

Einen größeren Einsatz gab es im Neandertal. Dort musste fir Talstraße für Räumarbeiten ca. eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr in Erkrath meldete um 9:45 mehrere Einsatze in Alt-Erkrath und im Stadtteil Hochdahl. Auch dort ging es jeweils um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Personen seien bislang nicht verletzt worden, hieß es von Polizei und Feuerwehr.

Im Kreis Wesel hat es der Polizei zufolge zehn Einsätze seit Mitternacht gegeben, aber „alles nicht wildes“, wie ein Sprecher bestätigt. „Hier ein Ast, da ein Baum.“

Die Feuerwehr in Dinslaken meldete vier unwetterbedingte Einsätze. Unter anderem war ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt. Auch ein Zelt musste gesichert werden.

Zu mehreren Straßensperrungen aufgrund umgestürzter Bäume kam es in Radevormwald und Umgebung. Die ersten Einsätze meldete die Feuerwehr dort ab 7.30 Uhr.

Die Feuerwehr in Dortmund meldete, dass ein Baum auf fünf geparkte Autos fiel und diese beschädigte. Insgesamt gab es in der Stadt am Morgen knapp 50 sturmbedingte Einsätze.

In Bielefeld sagte ein Polizeisprecher: „Der Sturm ist bei uns so noch nicht angekommen. Außer umgekippten Mülltonnen haben wir nichts.“ Aus Aachen hieß es: „keine besondere Einsatzlage.“ Im Lagezentrum des Innenministeriums und der Landesleitstelle der Polizei lagen zunächst keine Schadensmeldungen vor. Für den Rhein-Sieg-Kreis meldete die Polizei einen leichten Verkehrsunfall und weitere „zwei, drei Einsätze“ - ebenfalls wegen Bäumen oder Ästen, die herabgestürzt seien.

Der Sturm hat in Essen ein großes Metallkreuz von einer Kirchturmspitze im Stadtteil Heidhausen geweht. Es hänge nun in großer Höhe am Blitzableiter fest, sagte ein Feuerwehrsprecher. Viel tun könne man allerdings nicht: „Wir kommen mit unserer 30-Meter-Drehleiter nicht dran, so dass wir nun nichts anderes tun konnten, als den Gefahrenbereich großräumig abzusperren“, sagte der Sprecher weiter. Einige Eingänge und ein Parkplatz dürfen nun nicht mehr betreten werden, bis die Gefahr gebannt ist. Der Eigentümer der Kirche auf einem Klinikgelände stehe nun in der Verantwortung, das mehr als einen Meter große herabbaumelnde Kreuz zu sichern und herunter zu holen. Denkbar sei der Einsatz eines großen Hubsteigers, also einer fahrbaren Hebebühne.

In Bad Godesberg ist in der Nacht ein Guterzug mit einem Ast kollidiert, der Fernverkehr Köln-Koblenz war am Morgen beeinträchtigt. Kurz vor sieben Uhr sei der Schaden behoben worden, die Fernzüge könnten wieder linksrheinisch fahren, hieß es dann wenig später.

Auch im Rest Deutschlands gibt es flächendeckend Sturmwarnungen. Im Bergland soll sogar Orkan herrschen. So galten unter anderem Unwetterwarnungen für Teile von Schwarzwald, Harz, Thüringer Wald, Erzgebirge sowie Bayerischem Wald.Den Lagezentren der Polizei lagen zunächst keine größeren Schadensmeldungen vor; vereinzelt habe der Wind Bäume ausgerissen, Schlimmeres sei jedoch nicht passiert, hieß es etwa aus Thüringen und Baden-Württemberg. Im niedersächsischen Delmenhorst war am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast getroffen, aber nur leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte.

„Wer die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten, sollte das nutzen“, riet die Meteorologin am Mittwoch. „Wer raus muss, sollte auf sich aufpassen.“ Bäume, die noch Laub trügen, könnten entwurzelt werden, lose Dachziegel umherfliegen oder nicht ausreichend gesicherte Baugerüste zur Gefahr werden, warnte von Hollen.

Auch Kommunen und Einrichtungen trafen bereits am Mittwoch Vorsichtsmaßnahmen: So soll der Wildpark in Düsseldorf am Donnerstag geschlossen bleiben. Die Stadt Dortmund sagte eine geplante Impfaktion auf einem Wochenmarkt für Donnerstag ab.

(chal/th/hebu/juju/top/bora/dpa/afp)