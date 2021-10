30 Einsätze bis zum Vormittag in Remscheid : Sturmtief hält die Feuerwehr auf Trab

Die Feuerwehr rät davon ab, den Wald zu betreten, weil (wie hier am Talsperrenweg in Lennep), herabfallende Äste oder gar umstürzende Bäume eine Gefahr sein können. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Sturmtief tobt sich auch im Bergischen Land aus: Bis zum späten Vormittag verzeichnete die Feuerwehr Remscheid bereits rund 30 sturmbedingte Einsätze.

Bislang habe es glücklicherweise keinen Personenschaden gegeben, es handele sich um die sturmüblichen Vorkommnisse, so Kresse: herabfallende Dachziegel, abgeknickte Äste, umgefallene Bäume, wie in der Gerstau und an der Hastener Straße in Höhe der Dreiangelstraße.