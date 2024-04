Kölner Pilotprojekt So sieht Deutschlands erste Bordstein-Stromtankstelle aus

Alle Blicke sind nach unten gerichtet bei der Vorstellung eines Pilotprojekts am Donnerstag in Köln-Lindenthal: Deutschlands erste Ladebordsteine sollen künftig ein einfaches Laden von Elektroautos ermöglichen. In zwei Kölner Straßen werden die neuen Ladestationen nun im Realbetrieb getestet. Klarer Vorteil der Steckdosen im Bordstein: „Die Ladestationen fügen sich fast unsichtbar in das Stadtbild ein“, wie Christoph Müller, Leiter der Division Power Systems der Rheinmetall AG, sagt. Rheinmetall hat den Ladebordstein entwickelt. Neben der Stadt Köln ist auch die Rheinenergie-Mobilitätstochter „TankE GmbH“ am Projekt beteiligt.