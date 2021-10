Sturmeinsätze in Langenfeld und Monheim : Sturm: Feuerwehr hängt Lampions ab

Langenfeld/Monheim Sturm Ignatz hat in Langenfeld und Monheim bisher weniger Schäden verursacht, als befürchtet. Das teilen die beiden Feuerwehren mit. Auf der Hauptstraße in Langenfeld hängen sie aus Sicherheitsgründen die Lampions ab.

Autofahrer auf der Hauptstraße in Langenfeld haben am Donnerstagmorgen Geduld benötigt. Denn dort hat die Feuerwehr die Lapions abgenommen, die als Schmuck quer über der Einkaufsstraße hängen. Im Juni hatte die Stadt rund 1000 dieser buntern Ballons afgehängt. Jetzt hat der Sturm sie zum Teil zerfetzt und den Stoff heruntergeweht. „Die Drähte darin, die die Lampions halten, können für alle Verkehrsteilnehmer zur Gefahr werden“, sagt Feuerwehrsprecher Christina Jonen. Deshalb hat die Wehr die geschrumpften und sturmgebeutelten Lampions mithilfe einer Drehleiter abgenommen.

Darüber hinaus haben die Feuerwehren in Monheim und Langenfeld am Morgen kleinere Sturmschäden beseitigt. An der Karlstraße in Langenfeld etwa haben sie ein Auto von einem Ast befreit und diesen vor Ort zersägt.