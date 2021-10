In neun Städten : Drogenrazzien in NRW - sieben Festnahmen

Polizisten beschlagnahmen während einer großen Drogenrazzia in einem Haus in Duisburg die Reste von Cannabis-Pflanzen. In NRW wurden insgesamt elf Objekte in mehreren Städten durchsucht. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg/Düsseldorf Wieder eine Großrazzia in NRW - wieder wegen sogenannter Encrochats. Der Messenger-Dienst der Unterwelt wird von den Ermittlern entschlüsselt und führt sie zu einem Marihuana-Ring. In neun Städten werden sieben Verdächtige festgenommen. Es soll Clan-Bezüge geben.

Bei einem großen Einsatz gegen die organisierte Drogenkriminalität hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag insgesamt elf Objekte in neun Städten durchsucht. „Es geht um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen . Laut Staatsanwaltschaft wurden sieben Verdächtige vorläufig festgenommen. Die Ermittler suchten nach Indoor-Marihuana-Plantagen. Es soll auch Clan-Bezüge geben.

„Der heutige Einsatz bringt uns wieder ein Stück voran im Kampf gegen die organisierte Drogenkriminalität“, sagte Reul. Es handele sich um „ein Riesen-Geschäft, mit dem die Gesundheit von Menschen aufs Spiel gesetzt wurde“. Er sei „besonders stolz“ auf die Polizistinnen und Polizisten. In den letzten Monaten hatte es mehrere spektakuläre Razzien in NRW gegeben - unter anderem gegen Clan-Angehörige und Rocker.

Die französischen Ermittler hatten ihre Erkenntnisse mit dem Bundeskriminalamt geteilt, das wiederum die Behörden in den einzelnen Bundesländern und vor Ort involvierte. In NRW hatte es in den vergangenen Monaten mehrmals Razzien in Verbindung mit Encrochat-Daten gegeben. Ende Juni hatte die Polizei bei einer Razzia mit Schwerpunkt in Dortmund mehrere Mitglieder der kriminellen Führungsebene des Miri-Clans festgenommen - als Folge des Datenschatzes. Damals ging es um Kokain. Im Juli und August folgten weitere Drogenrazzien im Kreis Lippe und in der Region Mettmann.