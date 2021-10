Feuerwehr ist vor Ort : Sturmtief in Neuss - Baum stürzt auf Kita

Sturmtief in Neuss - Baum stürzt auf Kita

Neuss Das Sturmtief hat auch in Neuss Schäden angerichtet. Unter anderem stürzte ein Baum auf ein Kita-Dach an der Preußenstraße. Verletzte gab es nicht.

Ein lauter Knall ließ Mitarbeiter und Kinder in der Kita „Libelle“ an der Preußenstraße um 8.15 Uhr aufschrecken. „Es hat einmal Rumms gemacht – und dann war der Baum auch schon auf einen unserer Räume gekracht“, sagt eine Kita-Mitarbeiter. Verletzte gab es nicht. „Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich niemand in dem Bewegungsraum.“ Der Baum stand nicht auf dem Kitagelände, sondern auf einem Nachbargrundstück.