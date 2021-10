Sturmeinsätze : Sturmtief Hendrik stürzt Bäume um und beschäftigt Düsseldorfer Feuerwehr

Düsseldorf Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsätzen im Sturmeinsatz. Das Tief beschert Düsseldorf Sachschäden, umgestürzte Bäume und zwei fliegende Zelte.

Kurz nach vier Uhr morgens musste das Zelt des Testzentrums auf der Ickerswarder Straße in Himmelgeist gesichert werden. Danach nahm der Sturm an Intensität zu und gab es rund 30 Einsätze in rascher Folge, unter anderem in den Stadtteilen Bilk, Stadtmitte, Ludenberg, Benrath, Gerresheim, Garath, Itter und Angermund. Auf der Siegstraße in Unterbilk stürzte ein Baum um und lag auf fünf geparkten Pkw, dabei wurden drei stark beschädigt. Die Feuerwehr setzte hier eine Motorkettensäge ein und entfernte den Baum. Die Kettensäge kam auch auf der Flughafenstraße in Lohausen zum Einsatz, wo ein umgestürzter Baum eine Straßenlaterne beschädigt hatte, sowie an der Nürnberger Straße, wo ein Baum gegen eine Hausfassade gefallen war.