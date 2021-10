Tief „Hendrik“ steuert auf NRW zu : Nach der Wärme kommt der Sturm

Düsseldorf Ein Tief bringt am Donnerstag stürmisches Wetter nach Nordrhein-Westfalen. In Höhenlagen sind auch Orkanböen möglich. Außergewöhnlich sei dieser Herbststurm jedoch nicht, beruhigen Meteorologen.

Der Höhepunkt des Sturms, erklärt Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst, werde für den Donnerstag erwartet. Dann könnten im Flachland vereinzelt Windstärken von acht bis neun gemessen werden. In höheren Lagen, also beispielsweise im Aachener Land und im Bergischen Land, könnten sogar schwere Sturmböen bis Windstärke zehn auftreten. Auch Orkanböen seien stellenweise möglich. Freitagmorgen sei vor allem in der Eifel örtlich damit zu rechnen. Witt gibt allerdings teilweise Entwarnung: „Es wird ein Herbststurm sein, wie man ihn durchaus schon erlebt hat – in jedem Fall nichts Außergewöhnliches.“ Man müsse zwar, so Witt weiter, die Entwicklung weiter beobachten, es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch nichts Schlimmes zu erwarten.