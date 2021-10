Sturm in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Frau durch herabfallende Äste verletzt

Auf der Talstraße im Neandertal lag ein großer Baum quer über der Fahrbahn und musste beseitigt werden. Foto: Feuerwehr Mettmann

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Das Sturmtief Ignatz sorgte am Donnerstag für zahlreiche Einsätze bei Feuerwehr und Polizei. In Mettmann wurde eine Frau durch herabfallende Äste verletzt. Im Neandertal und in Trills kippten ganze Bäume auf die Straßen.

Von Dirk Neubauer

Feuerwehr und Polizei sind noch immer im Einsatz, um die Folgen des Herbststurms Ignatz zu beseitigen. Seit Mitternacht wehten Sturmböen durch Mettmann, Erkrath und Wolfrath. Wie die Feuerwehr Mettmann mitteilt, wurde in Mettmann ein Frau von herabfallenden Ästen getroffen und verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Frau.

In Obschwarzbach krachte laut Feuerwehr ein schwerer Ast auf die Motorhause eines BMW. Hier sei der Autofahrer mit einem gewaltigen Schrecken davongekommen. Auf dem Jubiläumsplatz in der Mettmanner Innenstadt drohte ein großer Schirm wegzufliegen. Er musste von der Feuerwehr gesichert werden.

In Obschwarzbach traf ein schwerer Ast dieses Auto. Foto: Feuerwehr Mettmann

Ansonsten waren in den drei Städten an zahlreichen Stellen die Motorsägen zu hören. Im Neandertal lag ein großer Baum quer auf der Talstraße. Dort musste die Polizei die Straße für rund 30 Minuten sperren, damit die Feuerwehr den Baum zersägen und zur Seite schaffen konnte. Auch in Erkrath Trills stürzte ein Baum um und musste von der Feuerwehr beseitigt werden. Dort gab es Sturmeinsätze in Alt-Erkrath und Hochdahl.

Auf dem Jubiläumsplatz in Mettmann machte sich ein großer Schirm slebstständig. Foto: Feuerwehr Mettmann

Die Polizei zählte im gesamten Kreisgebiet seit Mitternacht bis 10 Uhr rund 30 Einsätze. Darunter seien zahlreiche kleinere Sachschäden gewesen, die die Polizei aufaddiert und auf insgesamt 6500 Euro schätzt.