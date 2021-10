Fernverkehr läuft wieder : Diese Bahnstrecken in NRW sind von Sturmtief Ignatz betroffen

Düsseldorf Sturmtief Ignatz fegt durch Nordrhein-Westfalen, Äste und Bäume werden mitgerissen. Auf zahlreichen Bahnstrecken kommt es dadurch zu Schäden an Oberleitungen und Verspätungen. Ein Überblick.

Seit der Nacht auf Donnerstag stürmt es in NRW. Den Überblick lesen Sie hier. Auf zahlreichen Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen haben herabstürzende Äste Oberleitungen beschädigt und Verspätungen ausgelöst. Über ihren regionalen Twitteraccount für NRW meldet die Deutsche Bahn bereits zahlreiche Streckenschäden, Verspätungen und Ausfälle. Um 9.30 Uhr am Morgen hatte das Unternehmen zudem den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen komplett eingestellt. Alle Verbindungen von und nach NRW waren für mehrere Stunden unterbrochen. Dies galt etwa für die Strecken nach Hamburg, Hannover, Kassel und Frankfurt am Main. Seit Mittag fahren die Züge nach und nach wieder. Es kommt jedoch weiter zu Ausfällen und Verspätungen in weiten Teilen Deutschlands, meldet die Bahn.