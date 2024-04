Bildung in Radevormwald Unisex-Toiletten an der Sekundarschule

Die Sekundarschule Radevormwald wird künftig auch Unisex-Toiletten anbieten. Das wird nun auf der Webseite der Schule angekündigt. „Wir haben entschieden, in unserem Gebäude 26 die Toiletten des Dachgeschosses zu Unisex-Toiletten zu ändern“, heißt es dort. „Diese stehen also immer allen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht zur Verfügung. Natürlich gibt es weiterhin die Toiletten des Erdgeschosses und am Schulhof, die geschlechtergetrennt genutzt werden.“