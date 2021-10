Feuerwehr, Betriebshof und Landesbetrieb im Einsatz : Sturm Ignatz fegt über Radevormwald

Radevormwald Sturm Ignatz sorgt seit dem frühen Donnerstagmorgen für viele Einsätze von Feuerwehr, Betriebshof und Landesbetrieb Straßen NRW. Derzeit gibt es zwei Sperrungen auf der B 483 und der L 414.

Der erste Herbststurm der Saison ist am Donnerstagmorgen kurz und heftig auch über die Bergstadt hinweggezogen. Gegen 10 Uhr sprach Dietmar Hasenburg, Wehrführer der Radevormwalder Feuerwehr, von einer „heißen Phase“. Der Unwettermeldekopf wurde von 9.45 bis 11.35 Uhr auf der Wache an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße eingerichtet. Die Leitstelle in Gummersbach schickte die Alarmierungen – und von Rade aus wurden die Einsätze der Rettungskräfte dann koordiniert. Insgesamt gab es wegen Ignaz 22 Einsätze der Feuerwehr in der Bergstadt, 43 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sechs von neun Einheiten wurden alarmiert: Stadtmitte, Herbeck, Herkingrade, Önkfeld, Wellringrade und Hahnenberg. Elf Fahrzeuge fuhren zu den Einsatzorten, die sich quer übers Stadtgebiet verteilten. Der erste Einsatz für die Feuerwehr erfolgte um 8.20 Uhr. Dann ging es für eine relativ kurze Zeit Schlag auf Schlag, ehe sich das Wetter zum Mittag hin wieder beruhigte. Und Hasenburg ging nicht davon aus, dass der Sturm im Laufe des Tages nochmal entscheidend auflebt.