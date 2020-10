„Fohlenfrühstück“ : Das steht am 5. Oktober bei Borussia an

Das steht am 5. Oktober bei Borussia an

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 5. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Die Borussen, die nicht im Länderspieleinsatz sein werden, dürfen noch einen freien Tag genießen. Für Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann geht es zum Treffpunkt der deutschen Nationalmannschaft. Das Ziel heißt, zwei Tage nach dem Derbysieg, erneut Köln. Zudem schließt in Deutschland das Transferfenster, viel Bewegung ist bei Borussia nicht mehr zu erwarten. Oder findet Michael Lang noch einen neuen Klub?

Zeitreise Im Düsseldorfer Rheinstadion hat Borussia Mönchengladbach manch einen großen Erfolg gefeiert: 1973 gab es den DFB-Pokalsieg gegen Köln nach Günter Netzer Selbsteinwechslung, 1978 das 12:0 gegen Dortmund, 1979 den zweiten Titelgewinn im Uefa-Cup gegen Roter Stern Belgrad, 1985 das 5:1 gegen Real Madrid. Doch die historisch gute Bindung der Fohlen zum alten Düsseldorfer Stadion begann am 5. Oktober 1960, als die Fohlen noch gar nicht so hießen. Die Mannschaft um Kapitän Albert Brülls gewann durch ein 3:2 gegen den Karlsruher SC den DFB-Pokal. Neben Brülls trafen Karl-Heinz Mühlhausen und Uli Kohn für Borussia.

Und sonst noch? Hier können Sie sich kostenlos Tickets für die Trainingseinheiten der Fohlen sichern. Bis zu 300 Fans sind am Trainingsplatz erlaubt. Der Vorverkauf für das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 17. Oktober läuft. Seit dem 4. Oktober können sich auch Mitglieder ein Ticket sichern. Aktuell sind keine Gästefans in der Bundesliga zugelassen.