„Fohlenfrühstück“ : Das steht am 4. Oktober bei Borussia an

Das steht heute an Am Tag nach dem Derbysieg haben die Fohlen komplett frei. Marco Rose bittet die Daheimgebliebenen in der Länderspielpause erst am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz.

Zeitreise Der Start ins erste Europa-League-Abenteuer war missglückt, Oscar Wendt hatte in der siebten Minute der Nachspielzeit auf Zypern vom Elfmeterpunkt nur die Latte getroffen, 0:0 ging es aus. Am 4. Oktober 2012 stand Borussias erstes Heimspiel in diesem Wettbewerb gegen Fenerbahce Istanbul an. Diesmal ging es gut los: Luuk de Jong traf in der 18. Minute zum 1:0, doch zur Pause lag Gladbach schon 1:2 hinten. Beim Gang in die Kabine brüllten sich Granit Xhaka und Marc-André ter Stegen an, der Streit wurde geschlichtet, das Spiel verlor Borussia trotzdem mit 2:4 - und steckte von nun an in der Krise.