Der Eckfahnen-Jubel ist zurück : Gladbachs Thuram würdigt Lainer in Köln

Marcus Thuram und Borussia Mönchengladbach feiern den Derby in Köln. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Köln In Köln hat Marcus Thuram vor einem Jahr erstmals seinen Eckfahnen-Jubel gezeigt. Am Samstag schloss sich damit ein Kreis. Der Franzose würdigte einen der drei Torschützen beim Derbysieg.

Das Derby und die Fahnen – eine schier endlose Geschichte. 2008 nahm sie ihren Anfang, als Gladbachs Ultras von den Kölner Ultras beklaut wurden. Die Sache ging mehrmals hin und her. 2019 feierte schließlich Marcus Thurams Eckfahnen-Jubel nach dem 1:0-Erfolg in Köln seine Premiere. Ein Jahr später hat sich nun ein Kreis geschlossen: Wieder konnte Thuram seine Siegeszeremonie im Stadion des Erzrivalen durchführen, diesmal nach einem 3:1.

Thuram selbst muss noch warten auf sein erstes Derbytor, er heimste lediglich eine Vorlage ein, als er den Elfmeter herausholte, den Lars Stindl sicher verwandelte. Sich selbst belohnt der Franzose aber ohnehin selten, wenn er das Trikot aussucht, das feierlich gehisst wird. Die Wahl fiel erstmals auf Stefan Lainer, der per Kopf zum 2:0 getroffen hatte. Nur mit dem Schwenken klappte es nicht so, wie gewollt. In Müngersdorf hatte es den ganzen Nachmittag kräftig geregnet, Lainers Trikot war zu nass und zu schwer.

Auch Alassane Plea fiel beim Feiern auf: Er kopierte seinen lässigen Jubel vor der Kölner Südkurve aus der vergangenen Saison, samt „Schaut her“-Geste mit der Borussia-Raute zwischen den Fingern. Reizen konnte er diesmal keine Fans, die Ränge waren leer. Damit knüpfte er in gewisser Weise an Breel Embolos „Ich höre nichts“-Jubel im Geisterderby am 11. März an. Tausende leere rote Sitzschalen zu provozieren – das wird ebenfalls in Erinnerung bleiben.