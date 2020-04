Sechste Person verstorben – 140 Personen genesen : Das müssen Sie über das Coronavirus im Kreis Kleve wissen

Kreis Kleve Die Zahl der Infizierten im Kreis Kleve liegt am Mittwoch bei 333, eine sechste Person ist verstorben. 140 Personen gelten als genesen. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Corona-Infektionen

Am Mittwoch, 8. April, Stand 13 Uhr, liegen dem Kreisgesundheitsamt 333 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen vor. Davon 29 in Bedburg-Hau, 21 in Emmerich am Rhein, 39 in Geldern, 21 in Goch, 26 in Issum, 19 in Kalkar, 28 in Kerken, 28 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 29 in Kleve, sieben in Kranenburg, 35 in Rees, acht in Rheurdt, 28 in Straelen, fünf in Uedem, fünf in Wachtendonk und fünf in Weeze.