Initiative warnt zu Karneval „Alkoholvergiftungen können lebensbedrohlich sein“

Bei Karnevalssitzungen, bei Umzügen und im Straßenkarneval erreicht das jecke Treiben seinen Höhepunkt – nach vielen Entbehrungen der vergangenen Jahre soll es für viele eine Wohltat sein. Aber: Jugendliche erhalten in der Karnevalszeit oft einfacheren Zugang zu alkoholischen Getränken. „Junge Menschen sind nicht in der Lage einzuschätzen, wie Alkoholkonsum bei ihnen wirkt, vor allem nicht in größeren Mengen. Alkoholvergiftungen können lebensbedrohlich sein“, warnt deshalb der Arbeitskreis Suchtvorbeugung im Kreis Kleve.