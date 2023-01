Gegen den Landestrend Zahl der Jugendlichen mit Alkoholvergiftung im Kreis Kleve steigt

Mussten nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts NRW 2020 im Kreis Kleve noch 68 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis unter 20 Jahre in einem Krankenhaus wegen einer akuten Alkoholvergiftung behandelt werden, so waren es 2021 schon 86 – eine Steigerung von 26,5 Prozent. Darauf weist nun die Krankenkasse IKK classic hin. „Damit verlief die Entwicklung im Kreis Kleve gegen den Trend in NRW, landesweit nahm die Zahl um 7,4 Prozent ab“, sagt Sprecher Michael Lobscheid.