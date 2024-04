Die Fußball-Highlights am Wochenende Hoffnungsschimmer der Kellerkinder

SV Rindern – Viktoria Goch (Freitag, 20.30 Uhr). Es muss sich zeigen, ob der Gastgeber innerhalb von gerade einmal 48 Stunden zu einer deutlichen Leistungssteigerung in der Lage ist. In der Form, in der sich der SV Rindern am Mittwochabend beim 0:4 in Twisteden präsentierte, gibt’s gegen den Tabellenzweiten garantiert nichts zu holen. Aber Christian Roeskens und sein Trainerkollege Sascha Horsmann werden ihre Schützlinge schon bei der Ehre packen. Viktoria Goch wiederum darf sich im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Spitzenreiter GSV Moers, der am Sonntag beim TuS Asterlagen vor einer unangenehmen Aufgabe steht, an der Wasserburg keine Blöße geben.