Nachfolger von Tim Dünte Ein Spielertrainer für das abgeschlagene Schlusslicht

Alle Achtung ! Diese Einstellung muss man erst einmal an den Tag legen. Niclas van de Loo hat in der laufenden Saison zuverlässig den Fußball-A-Ligisten TSV Weeze II als Kapitän aufs Spielfeld geführt, obwohl es sicherlich etwas Schöneres gibt, als seine Wochenenden regelmäßig als Verlierer zu verbringen. 19 Spiele, zwei Unentschieden, 17 Niederlagen – so lautet die triste Bilanz des abgeschlagenen Tabellenletzten, der nach der Winterpause seine Abschiedstournee antritt. Und in dieser sportlich aussichtslosen Situation übernimmt der 27-jährige Verteidiger ab sofort auch noch als Spielertrainer die Verantwortung.