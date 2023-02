Reitturnier mit vielen Höhepunkten Spitzensport beim RV von Bredow Keppeln

Die Vorbereitungen für das dreitägige Hallen-Springturnier des RV von Bredow Keppeln, das von Freitag bis Sonntag stattfindet, laufen seit Wochen auf Hochtouren. In Teamarbeit wurde in der Abreite- und der Prüfungshalle für exzellente Bedingungen gesorgt. „Jetzt geht es endlich los. Top-Sport, Showtime, Tradition und eine tolle Atmosphäre – dafür steht unser Springfestival“, sagt Arnold Janßen, der Vorsitzende des Ausrichters, vor der Veranstaltung auf der Reitanlage am Hardtscher Weg 14, bei der sechs Springen der Klasse S auf dem Programm stehen.