Ende einer Ära Hier verlassen die ersten Seehunde Kleves Tiergarten

Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Wochenlang wurden die Klever Seehunde auf diesen Tag vorbereitet. Nun ist es für Robert, Lisa und Robbie soweit: Sie treten die Reise an in den Zoo Arche Noah in Grömitz, der eine neue Anlage für Seehunde gebaut hat. „Seit Wochen trainiert unsere Reviertierpflegerin Sophie Hakken mit den Seehunden, dass sie freiwillig den Weg aus der Anlage in den Transportanhänger robben“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Und so sind Lisa, Robbie und Robert heute freiwillig aus dem Wasser gekommen und haben sich auf den Weg in den Transportanhänger gemacht, der sie auf direktem Weg von Kleve nach Grömitz gebracht hat.“