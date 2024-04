Fußball-Bezirksliga DJK Twisteden lässt sich nicht aufhalten

Dabei hatte im Vorfeld einiges für ein Spiel auf Augenhöhe gesprochen. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und hatten sich in der Hinserie mit 2:2 getrennt. Doch dann zeigte die DJK Twisteden ihre „beste Saisonleistung“, so te Nyenhuis, und ließ dem SV Rindern keine Chance. Mathis Opgenhoff erzielte in Durchgang eins den Führungstreffer der Platzherren erzielt, als er den Ball über die Linie drückte, nachdem Tom Cappel zunächst mit einem Elfmeter gescheitert war (17.). Nach dem Seitenwechsel machte es der Top-Torjäger der Bezirksliga besser. In der 55. Minute verwertete Cappel einen Halbfeld-Freistoß von DJK-Kapitän Chris Kleuskens zum 2:0.