Luftwaffe vorbereitet Kalkar und Uedem in Bereitschaft für Nato-Einsätze

Es gab schon Zeiten, wo man auf solche Nachrichten gelassener reagiert hätte. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Notwendigkeit der Welt, sich damit auseinanderzusetzen, sind denkbare Nato-Einsätze nicht mehr so weit weg. Schon gar nicht vom Militärstandort Kalkar. Eine entsprechende Pressemitteilung erreichte die Redaktion am Dienstag. Eine „Speerspitze der Schnellen NATO-Eingreiftruppe“ sei nämlich der multinationale Luftwaffengefechtsstand in Kalkar und Uedem in diesem Jahr. Er hat zu Beginn des Jahres die Bereitschaft für die Very High Readiness Joint Task Force (eben jene „Speerspitze“) übernommen. In einem Zeitraum von drei bis fünf Tagen kann und muss das Hauptquartier die volle Einsatzbereitschaft herstellen. Mit einer Reihe von Übungen hat der Gefechtsstand sich 2022 dafür qualifiziert. Gleichzeitig mit dem Luftwaffengefechtsstand ist auch das Hauptquartier für die Führung von Luftoperationen für Spezialkräfte in Bereitschaft versetzt worden. Die Kernelemente beider Hauptquartiere werden überwiegend aus dem Zentrum Luftoperationen, dessen Stab in Kalkar und Uedem beheimatet ist, gebildet.