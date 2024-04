Neue Zahlen vom Kreis Kleve Wie viele Stimmen benötigt das Nationalpark-Begehren?

In seiner Sitzung am Dienstag hat der Kreis Klever Kreistag in Rees mit einfacher Mehrheit entschieden: Der Kreis Kleve beteiligt sich nicht am künftigen weiteren Verfahren des Landes Nordrhein-Westfalen zur Findung eines zweiten Nationalparks ‒ also gegen eine Bewerbung des Reichswalds.