Schrauber-Werkstatt in Bedburg-Hau Franz’ Garage – Letzte Ausfahrt für Auto-Schätze

Die Garage von Franz Reinders (63) ist für etliche Autofahrer die Rückkehr in die eigene Vergangenheit. Meistens ist der Blick zurück ein verklärter. Aber dadurch nicht minder schön. Denn was in der Werkstatt und auf dem Hof des 63-Jährigen zu sehen ist, sind Jahrzehnte alte Fahrzeuge. So verschieden die Marken auch sind, haben sie doch eines gemein: Sie tragen am Ende des Nummernschildes den Buchstaben H für Historisch. Mindestens 30 Jahre muss ein Kraftfahrzeug alt sein, um das H zu erhalten. In der Mitte der Halle restauriert Reinders die Klassiker. An den Wänden stehen verschiedene Sammlerstücke, die ebenso in die Zeit der 60er- und 70er-Jahre passen. Flipper, Musikbox, eine Sammlung historischer Modellautos in Vitrinen oder ein Schild, auf dem Esso Schmieröl mit dem Hinweis anpreist: „Senkt die Reibung - spart Benzin“.