Weitere Neuzugänge Viktoria Goch holt Luca Plum als Führungsspieler

Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch, der bei nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer GSV Moers noch glänzende Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga hat, bastelt weiter eifrig am Kader für die kommende Saison. Mittelfeldspieler Luca Plum, in der abgelaufenen Spielzeit noch für den 1. FC Kleve in der Oberliga am Ball und zurzeit für den Landesligisten 1. FC Lintfort im Einsatz, hat jetzt seine Zusage gegeben. „Es freut mich sehr, dass sich Luca für uns entschieden hat. Er soll bei uns eine Führungsrolle übernehmen“, sagt Trainer Daniel Beine. Außerdem schließt sich der talentierte Mittelfeldspieler Giuseppe Geukes, der sich zurzeit noch mit der SV Hönnepel-Niedermörmter auf Landesliga-Abschiedstournee befindet, der Viktoria an. Der 20-Jährige stammt aus Bedburg-Hau und hat beim 1. FC Kleve II auch schon Bezirksliga-Erfahrung gesammelt. „Er passt in unser Konzept. Wir möchten technische versierte Spieler aus der Region fördern“, so Beine.