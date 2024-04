Bekannt aus Graefenthal-Prozess Ist diese Star-Anwältin Mitglied einer Drogenbande?

Die Verhaftung von Strafrechtsanwältin Inez Weski hatte im April 2023 eine Grundsatzdebatte über den Zustand des niederländischen Rechtssystems ausgelöst. Der Frau wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, die am internationalen Drogenhandel und der Geldwäsche beteiligt ist, sowie die Verletzung von Geheimnissen vorgeworfen. Die 69-Jährige, im Nachbarland eine Prominente, soll Informationen ihres Mandanten Ridouan Taghi, dem Kopf der berüchtigten Mocro Maffia, der in Vught im Hochsicherheitsgefängnis sitzt, weitergegeben haben. Wann es zum Prozess kommt, ist noch unklar. Als Anwältin ist Weski aber nicht mehr tätig.