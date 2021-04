Corona-Schnelltests : Wo man sich im Kreis Kleve testen lassen kann

Ein Schnelltest bei Paeßens in Kalkar. Foto: Norbert Prümen

Kreis Kleve Die Zahl der Corona-Teststellen im Kreis Kleve wächst beständig. Auch der Bedarf wird immer größer. Der Kreis warnt vor unseriösen Angeboten. Wie man auf einen Blick erfährt, wo man sich testen lassen kann.

Eine aktuelle Übersicht über alle verfügbaren Teststellen bietet der Kreis Kleve an dieser Stelle zum Download an. Im Kreis gibt es viele dezentrale Testmöglichkeiten anstatt einer zentralen Stelle. Die Bandbreite reicht von Dienstleistern, die sich in ehemaligen Supermärkten eingerichtet haben, über Hausarztpraxen, Zahn- und Tierärzte sowie Apotheken bis zum Klever Krankenhaus.