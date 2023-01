Finanzämter im Vergleich So lange wartet man im Kreis Kleve auf die Steuererstattung

Bei der Geschwindigkeit der Finanzämter liegen die Behörden im Kreis Kleve eher im hinteren Mittelfeld. Das zumindest besagt eine Auswertung des Online-Steuererklärungs-Portals Lohnsteuer-kompakt.de. Von insgesamt 479 Finanzämtern landet Kleve auf Rang 250, Geldern noch dahinter auf Rang 272. Im Schnitt mussten Bürger in Kleve im vergangenen Jahr 52,7 Tage auf ihre Steuererstattung warten, in Geldern waren es 53,7 Tage. Damit liegen die beiden Städte noch unter dem NRW-Schnitt von 47,5 Tagen. Das schnellste Finanzamt in Nordrhein-Westfalen ist dem Portal zufolge Olpe mit 23,6 Tagen. Diese im Vergleich schnelle Bearbeitungszeit reicht auch für den bundesweiten Spitzenplatz. Vorjahressieger Warburg schaffte es dieses Jahr mit 43,3 Tagen lediglich auf Platz 89.